Военная спецоперация на Украине 20 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2023 года.

Вооруженные силы (ВС) России усилили атаки по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении.

Пленный украинский солдат по имени Сергей рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают самосуд и расстрелы солдат.

Войска РФ уничтожили более 40 солдат ВСУ при попытке высадки у Антоновского моста. Удар нанесли военнослужащие группировки «Днепр».

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал удары по городу в ночь на среду, 19 июля, самыми масштабными со времен начала специальной военной операции.

Патрульный корабль Черноморского флота Российской Федерации «Сергей Котов» обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину около пролива Босфор. Она была уничтожена с вертолета Ка-52.

Российские военные уничтожили крупнейший склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранились горюче-смазочные материалы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на среду, 19 июля, нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования украинских войск в районе города Одесса.

Российские войска отразили 25 попыток ВСУ пробить линию обороны ВС РФ на Донецком направлении. В ходе безуспешных штурмов Киев потерял более 340 военнослужащих и более десятка единиц военной техники.

Министерство обороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении – за прошедшие сутки военные продвинулись более чем на 1 км и взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.

Системы ПВО российской армии успешно сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону города Валуйки Белгородской области.

Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, пострадала беременная женщина и ее годовалая дочь.