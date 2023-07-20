Общается только с няней и водителем: адвокат рассказала о жизни Елены Блиновской под домашним арестом

Адвокат рассказала о жизни Елены Блиновской под домашним арестом Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Сальникова, адвокат Елены Блиновской, рассказала о жизни своей доверительницы под домашним арестом. По ее словам, сейчас блогер находится в элитном коттеджном поселке под Москвой, но ее общение с внешним миром было ограничено. Теперь она контактирует только с няней и водителем.

Сальникова сообщила, что Блиновская еще не начала выплачивать свои долги перед налоговой, поскольку нет точных данных о сумме и решения налогового органа по этому вопросу.

Ранее Блиновская прокомментировала судебный процесс в соцсетях.

«Суд забрал у нас все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился, и без вас, мои друзья, не справлюсь», - заявила она.

Напомним, Блиновскую обвиняют в неуплате вместе с мужем 918 млн рублей налогов, а также в отмывании средств. Супругу блогера предъявили обвинение в пособничестве.

Как писал сайт KP.RU, накануне суд в Москве в рамках уголовного дела арестовал у Блиновской коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов на 50 банковских счетах.