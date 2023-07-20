Что случилось за день: главные события 20 июля

Российские войска продолжают наносить удары возмездия по Одессе и Ильичевску Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре противника и поразили цеха производства и места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска. Также в оборонном ведомстве сообщили, что в районе города Николаев российским военнослужащим удалось уничтожить объекты топливной инфраструктуры Украины и склады боеприпасов украинских войск.

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