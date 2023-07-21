Хакеры взломали Telegram-канал Елены Блиновской Фото: Иван МАКЕЕВ

Хакеры взломали Telegram-канал Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на многомилионные суммы. Об этом в пятницу, 21 июля, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Мне известно, что Telegram-канал Елены был взломан. По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело. Блиновская в нем процессуального статуса не имеет», - приводит ТАСС заявление адвоката, которая предположила, что Telegram-канал был взломан при помощи дублирования sim-карты.

Напомним, в пятницу, 21 июля, суд продлил на три месяца домашний арест Блиновской, которую обвиняют в неуплате вместе с мужем 918 млн рублей налогов, а также в отмывании средств.

Как писал сайт KP.RU, ранее в рамках уголовного дела суд арестовалу блогера коллекционные золотые монеты, а также около 100 миллионов на 50 банковских счетах. Мужу Блиновской предъявили обвинение в пособничестве.