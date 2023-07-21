Набиуллина сообщила о росте интереса россиян к вкладам в юанях

Центробанк зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всё больше россиян проявляют интерес к открытию вкладов в банках в китайских юанях. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге с журналистами.

"Пока эта практика не очень распространена, пока вклады в юанях составляют где-то около 1 процента от общего объема средств физических лиц в банках", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 80 процентов торговли между Китаем и РФ осуществляется в рублях и юанях, при этом общие темпы роста торговли заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии расплачиваются с Россией именно китайскими юаням. Это является одним из показателей роста значимости китайской волюты в мировой экономике на фоне антироссийских санкций со стороны Запада.