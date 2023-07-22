Посольство России назвало США ответственными за обстрел ВСУ российских военкоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ответственны за обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами в Запорожской области, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками. На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан», – говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

В посольстве напомнили, что чиновники США не раз заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать кассетные снаряды «избирательно и ответственно», но теперь «ничтожность этих слов очевидна всем». Как отметили в дипмиссии, ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелого положения на поле боя, что идут на преступления против гражданских лиц, «вытирая ноги о псевдообещания заокеанских кукловодов».

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, группа корреспондентов из России попала под обстрел около населенного пункта Пятихатки. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов.

Позже Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что атака ВСУ на группу российских журналистов была неслучайной.