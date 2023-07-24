Балицкий: жизням раненных при обстреле ВСУ журналистов ничего не угрожает

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий Фото: с личной страницы в соцсети.

Жизням трех российских журналистов, попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, ничего не угрожает. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

"Сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает по заверению наших врачей - на связи мы находимся постоянно", - сказал Балицкий, сообщив, что пострадавшие журналисты находятся в больнице.

Ранее KP.RU писал, что 20 июля группа российских журналистов, следовавшая на машине в районе населенного пункта Пятихатки, попала под обстрел со стороны ВСУ. Украинские боевики обстреляли автомобиль при помощи поставленных из США кассетных боеприпасов.

В результате обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Его коллеги Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и Константин Михальчевский получили ранения. Все они будут награждены орденами "За заслуги перед Запорожской областью".

Посольство России в Вашингтоне назвало ответственным за произошедшее США, так как именно они поставили Украине кассетные снаряды. МИД Китая, в свою очередь, осудил действия американцев и призвал обеспечить безопасность журналистам в зоне СВО на Украине.