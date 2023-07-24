Сенатор Бондарев: инфраструктура Украины непригодна для эксплуатации F-16

Сенатор Бондарев: инфраструктура Украины непригодна для эксплуатации истребителей F-16 Фото: REUTERS

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что инфраструктура Украины не пригодна для использования американских истребителей F-16, а в рядах ВСУ нет пилотов, способных управлять такой техникой.

"Долгое время американцы отнекивались от соответствующих просьб со стороны Киева. Байден заверял, что никогда не передаст Украине F-16. Но провал за провалом ВСУ, в том числе в ходе наступления, стали для США, по сути, чем-то вроде личного оскорбления", — написал сенатор в своем телеграм-канале

Также он отметил, что киевский режим вполне может получить обещанные 50 самолетов, поскольку F-16 является одним из самых массовых истребителей Запада, однако использовать их в полной мере ВСУ не смогут из-за нехватки пилотов и проблем с инфраструктурой.

Напомним, военный аналитик Майкл Пек также отмечал, что для использования американских истребителей Киеву необходимо соответствующим образом подготовить аэродромы, однако Россия легко может увидеть проведение таких работ и заблаговременно уничтожить эти объекты.

Тем временем издание Military Watch Magazine считает, что репутация самолетов F-16 может серьезно пострадать, поскольку в гипотетических боях с авиацией ВКС России эти истребители могут показать крайне низкую живучесть.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что Запад может отправить на Украину устаревшие экземпляры F-16, содержание которых может обойтись Киеву в сотни миллионов долларов в год.