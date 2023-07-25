Министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика

Министр обороны Украины Резников признал, что темпы наступления ВСУ отстают от графика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем было запланировано Киевом. Об этом Резников сказал в интервью CNN в понедельник 24 июля.

Основными причинами отставания темпов наступления от предполагаемых украинский министр назвал нехватку боеприпасов и недостаточное количество систем ПВО. Также Резников подчеркнул, что его не беспокоят недостаточно быстрые темпы наступления, так как реальные боевые действия «не являются компьютерной игрой».

Ранее сообщалось, что в понедельник 24 июля ВСУ пытались прорвать оборону российской армии сразу на двух направлениях за сутки - на Донецком и Краснолиманском. Все поползновения были пресечены, противник отступил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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