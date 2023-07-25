Военная спецоперация на Украине 25 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2023 года.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 24 июля, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крыма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 1 по 23 июля текущего потеряли в Херсонской области до 880 человек, свыше 30 лодок, а также два танка и две реактивных системы залпового огня.

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра. Украинские войска также обстреляли Горловку.

Украинские военные на Запорожском направлении сдаются в плен группами до взвода.

Минобороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ. Украинские беспилотники были сбиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ пытались прорвать оборону российской армии сразу на двух направлениях за сутки - на Донецком и Краснолиманском. Все поползновения были пресечены, противник отступил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. На Купянском и Херсонском направлениях российскими войсками ликвидированы до 140 военнослужащих противника.

Здание детского сада в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 24 июля 2023 года. Сирены включились в Сумской и Черниговской областях страны в 18:39 мск.