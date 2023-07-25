Полковник Макгрегор: Зеленский в ярости из-за чудовищных потерь ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Зеленский в ярости из-за больших потерь ВСУ. Фото: REUTERS

Чудовищные потери украинской армии приводят в ярость президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Также эксперт отметил низкий «как никогда» боевой дух украинских военных.

«Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу London Real.

Также Макгрегор призвал США прекратить оказывать Украине финансовую помощь.

Ранее министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ. Украинские беспилотники были сбиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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