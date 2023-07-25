Forbes: российские военные уничтожили замаскированный ВСУ в лесополосе танк M-55S

Американский обозреватель рассказал, как российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе украинский танк. Фото: REUTERS

Российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ М-55S. Об этом рассказывает издание Forbes.

«Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S», - пишет обозреватель Дэвид Экс, уточнив, что это произошло на участке Кременная-Сватово.

Тем временем экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что чудовищные потери украинской армии приводят в ярость президента Украины Владимира Зеленского. Также эксперт отметил низкий «как никогда» боевой дух украинских военных.

Ранее министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

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