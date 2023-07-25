Российский рядовой уничтожил более десяти украинских военных

Российский военный уничтожил в одиночку более десяти украинских националистов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский мотострелок в одиночку уничтожил более десяти военных ВСУ. О подвиге рядового рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«В ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», - цитирует Чехова РИА Новости.

Атака ВСУ была сорвана, добавил Олег Чехов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 24 июля, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крыма.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 1 по 23 июля текущего потеряли в Херсонской области до 880 человек, свыше 30 лодок, а также два танка и две реактивных системы залпового огня.

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