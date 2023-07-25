ВСУ применяет кассетные боеприпасы при ударах по Клещеевке в ДНР

ВСУ бьют по селу Клещеевка кассетными боеприпасами Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины применяют кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы на Соледаро-Артемовском участке, при этом больше всего ударов приходится по селу Клещеевка в ДНР, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник активно использует западную артиллерию, применяя кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы. Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе Клещеевки», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам офицера ЛНР, на Соледаро-Артемовском участке сейчас идут ожесточенные бои. Подполковник отметил, что за прошедшие сутки Вооруженные сил России отбили около 10 атак украинской армии.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами иностранного производства село Золотаревка в ЛНР.

Между тем ООН по итогам заседания Совета безопасности выразила сильную обеспокоенность в связи с сообщениями о применении Украиной поставленных США кассетных боеприпасов.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин сообщал, что Украина всего спустя сутки после анонса и до официального уведомления стала обстреливать кассетными боеприпасами жилые дома.