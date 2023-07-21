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НовостиВ мире21 июля 2023 17:10

В ООН обеспокоены сообщениями о применении Киевом кассетных боеприпасов

В офисе генсека заявили, что кассетные снаряды должны остаться в прошлом
Дарья ЧИПУРНАЯ
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов

В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций по итогам заседания Совета Безопасности мировой организации выразила сильную обеспокоенность в связи с сообщениями о применении Украиной поставленных США кассетных боеприпасов. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться", - сообщили в офисе генсека ООН на брифинге.

Напомним, Вашингтон анонсировал поставку Киеву кассетных боеприпасов в начале июля под якобы письменные гарантии о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут пользоваться данным типом снарядов на территории России, а также в населенных пунктах.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин сообщил, что Украина всего спустя сутки после анонса и до официального уведомления стала обстреливать кассетными боеприпасами жилые дома.

Президент России Владимир Путин назвал преступлением поставку американцами данного типа боеприпасов Украине. Российский лидер отметил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы из-за дефицита снарядов обычного типа на Западе.