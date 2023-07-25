Захарова: нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать их Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, заявила, что нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать их исполнителей.

“Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. <...> Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает”, — написала она в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что данный случай в очередной раз показал, что США является спонсором террористического режима на Украине, поэтому Вашингтон никак не может “осуждать атаки”, совершенные его же оружием.

Напомним, 22 июля в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, и еще несколько журналистов получили ранения. Машина журналистов подверглась обстрелу кассетными боеприпасами, которые совсем недавно отправили ВСУ Соединенные Штаты.

Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя эту трагедию, заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на представителей СМИ.

Ранее Захарова отмечала, что украинские власти и не скрывают своих террористических намерений, поэтому военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов является спонсированием терроризма.