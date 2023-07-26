Politico: Запад не достиг договоренности о подготовке летчиков ВСУ на истребителях F-16

Западные страны не решили, где будет проходить подготовка украинских пилотов для истребителей F-16. Фото: REUTERS

Предоставление Киеву истребителей F-16 задерживается из-за того, что западные партнеры не смогли определиться относительно программы подготовки украинских летчиков. Об этом пишет во вторник 25 июля издание Politico со ссылкой на американских должностных лиц.

Сообщается, что ни одна из западных стран пока не согласилась предоставить самолеты для программы обучения украинских пилотов. Также не определено, где будет находиться тренировочных лагерь для летчиков. Предполагается, что это может быть американский город Тусон, строящийся объект в Румынии или центр подготовки в Дании.

«Мы взаимодействуем с партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный путь реализации данного плана», - цитирует издание одного из чиновников.

Ранее министр обороны Украины Резников сообщил, что пилоты ВСУ начнут обучаться управлению F-16 в августе 2023. Обучение растянется минимум на шесть месяцев и будет проходить в Дании или Нидерландах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что Украина получит истребители F-16, но уточнил, что их поставка займет несколько месяцев.

Сколько самолетов F-16 получит Украина и что они изменят на передовой, читайте здесь на KP.RU.