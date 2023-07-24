Резников сообщил, что пилоты ВСУ начнут обучаться управлению F-16 в августе 2023

Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что пилоты ВСУ начнут обучаться управлению F-16 в августе Фото: REUTERS

Обучение пилотов Воздушных сил Украины управлению истребителями F-16 начнется в августе этого года, сообщил министр обороны республики Алексей Резников.

В интервью телеканалу CNN, глава Минобороны Украины рассказал, что обучение пилотов растянется минимум на шесть месяцев и будет проходить в Дании или Нидерландах. Как полагает Резников, уже к весне следующего года украинские летчики смогут управлять самолетами F-16 в небе над Украиной.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит от Вашингтона истребители F-16, однако их поставка займет несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что обучать украинских летчиков пилотировать F-16 будет коалиция из 11 стран, включая Нидерланды. По мнению координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, передача Украине истребителей F-16 не изменит ход конфликта, который на Западе признается провальным для Киева.