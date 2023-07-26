В Харьковской области повреждены промышленные объекты

В Харьковской области сообщили о повреждении ряда промышленных объектов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на среду 26 июля ряд промышленных объектов в Харьковской области получил повреждения. Об этом сообщило украинское агенство УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева. Чиновник сообщил, что на промышленных предприятиях начался пожар.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харьковской области. Издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы являются следствием работы на территории региона систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины около острова Антоновский, уничтожив также склад украинских войск на правом берегу Днепра.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.