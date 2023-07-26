Военная спецоперация на Украине 26 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о спецоперации России на Украине на 26 июля 2023 года.

Российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины около острова Антоновский, уничтожив также склад украинских войск на правом берегу Днепра.

Министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил новыми ударами по Крымскому мосту. Таким образом Киев намерен сократить снабжение ВС России топливом и снарядами, заявил глава украинского Минобороны.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе. Речь идет об Авдеевском и Краснолиманском направлениях.

Российские военные уничтожили примерно 30% от всей военной техники, поставленной западными странами украинской армии перед началом наступления. Такое заявление во вторник, 25 июля, сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пожилой мужчина получил ранение.

Министерство обороны России в очередной сводке за прошедшие сутки проинформировало, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области.

ВКС России нанесли массированный удар по резервам ВСУ в Запорожской области. В результате был поражен ангар с техникой и боеприпасами украинской армии.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов в интервью на радио «Комсомольская правда» сообщил об увеличении числа иностранных наемников после начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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