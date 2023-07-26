В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена стрессом

Пресс-секретарь Белого дома объяснила агрессивность собаки Байдена. Фото: REUTERS

Собака президента США Джо Байдена проявляет агрессию из-за того, что пребывание в Белом доме является для животного стрессовой ситуацией. Так объяснила инциденты с нападением пса американского лидера на людей пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Пребывание в Белом доме уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», - сказала Жан-Пьер на брифинге во вторник 25 июля.

Представитель Белого дома добавила, что инциденты с собакой Байдена «сопоставимы с травмами, полученными на рабочем месте».

Напомним, принадлежащая президенту Байдену немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

Ранее Байден выгнал из Белого дома свою собаку Мейджора за то, что она укусила охранника.

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