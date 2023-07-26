Володин назвал войну против России огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель совершили огромную ошибку, развязав войну против России.

“Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные "леопарды" и "бредли", другая западная техника горят, очень хорошо горят”, — сказал Володин.

Также он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столбенберг признавал участие альянса в подготовке украинских войск еще с 2014 года. По словам Володина, Запад давно решил остановить развитие России и разрушить ее, для чего активно взращивали русофобию и вооружали киевский режим, однако президент Владимир Путин вовремя решил провести спецоперацию и сорвал их планы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что высказывания представителей киевского режима об их планах подтверждают правильность проведения спецоперации на Украине. Песков подчеркивал, что Владимир Путин предпочел бы отказаться от проведения СВО, однако Запад не оставил России иного выбора.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также считает, что Владимир Путин совершил единственно верный шаг, решив провести спецоперацию и пресечь преступные планы Киева по проведению этнических чисток в Крыму и Донбассе.