Рогов сообщил об успешном отражении атаки ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска утром 26 июля отразили массированную атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, в ходе неудачной попытки штурма украинские подразделения потеряли около 30 единиц военной техники.

“Атаку ВСУ отбили. Они временно вклинились в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смогли. По состоянию на данный момент, речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них - это танки. Я говорил с нашими ребятами из трех разных подразделений. ВСУ наступали в две волны, с четырех утра предпринимали попытки наступления”, — рассказал Рогов ТАСС.

Также он отметил, что в этой атаке ВСУ задействовали “рекордное” количество техники и потеряли более 30 единиц. По его словам, часть бронемашин были уничтожены вместе с экипажами, однако некоторым удалось покинуть горящую технику. Сейчас, по его словам, в том районе не ведутся активные боевые действия, но российские артиллеристы активно “накрывают огнем” подразделения ВСУ, прибывшие для эвакуации.

Минобороны России подтвердило массированную атаку ВСУ утром 26 июля. Запорожское направление является одним из самых напряженных в зоне спецоперации, многие эксперты неоднократно прогнозировали основной удар украинских войск именно в этом районе.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого сообщал, что уже к началу июля украинская армия потеряла в ходе безуспешных штурмов более 20 тысяч солдат.