Зеленский признал попадания ракет по украинским объектам 26 июля 2023 года

Зеленский признал попадания по ряду объектов Украины в среду 26 июля. Фото: REUTERS

Несколько попаданий ракет по украинским объектам зафиксировано в среду 26 июля. Украинский президент Владимир Зеленский упомянул об этом в своем регулярном вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», - признал Зеленский.

Украинский президент не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Напомним, в нескольких областях и столице Украины прогремели взрывы 26 июля. Ранее в центральных и восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Глава запорожского общественного движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал главной угрозой для мирных жителей Украины системы ПВО.

Также Рогов сообщил, что 26 июля в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Львовской областях Украины прогремели взрывы.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.