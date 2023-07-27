В Харькове прогремели взрывы, об этом сообщают украинские СМИ. Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове в ночь на четверг 27 июля. Так, издание «Зеркало недели» пишет о серии взрывов в предместье областного центра.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, в нескольких областях и столице Украины прогремели взрывы 26 июля. Ранее в центральных и восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Глава запорожского общественного движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал главной угрозой для мирных жителей Украины системы ПВО.

Также Рогов сообщил, что 26 июля в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Львовской областях Украины прогремели взрывы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал попадания ракет по украинским объектам 26 июля 2023 года. Украинский лидер не уточнил, какие объекты были повреждены.