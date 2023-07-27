В России разработали мини-дрон весом 38 граммов

В России создали мини-дрон. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России разработали беспилотник весом 38 граммов, способный наносить удары по живой силе противника. Речь идет о «Векторе Х-120».

«Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», - пишет ТАСС со ссылкой на представителя опытно-конструкторского бюро «Беспилотного Авиастроения».

Сообщается, что «Вектор Х-120», - мультироторный аппарат, который может быть оснащен патронами калибра 5,45х39 мм или также 9 19 мм Люгер. Дальность полета мини-БПЛА составляет до двух километров, максимальная скорость – 50 км/ч, дальность – до двух километров.

Также сообщается, что миниатюрный дрон может поразить противника, прилетев непосредственно в его укрытие, в то время как оператор дрона может находиться в защищенном месте.

С какими проблемами столкнется Украина при использовании F-16, читайте здесь на KP.RU.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на неспособность противостоять российским дронам «Ланцет».

Также сообщалось, что украинское министерство цифровой трансформации отправило ВСУ 1700 беспилотных летательных аппаратов.