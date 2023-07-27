Видео с места крушения вертолета Ми-8 на Алтае появилось в Сети Фото: EAST NEWS

Очевидцы опубликовали в интернете видео с места падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай, из-за крушения которого погибли шесть человек.

На кадрах видны догорающие обломки воздушного судна, от которых идет густой дым.

Напомним, инцидент с Ми-8 произошел в четверг, 27 июля. По данным Росавиации, на борту воздушного судна было 15 человек, шесть из них погибли, еще семеро получили травмы. Отмечалось также, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Позже МЧС России назвало предварительную версию крушения вертолета в Республике Алтай, жертвой которой стали шесть человек. По данным ведомства, вертолет Ми-8 при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района задел электрические провода, в результате чего воздушное судно упало и загорелось.

Сайт KP.RU ранее также писал о гибели пилотов самолета типа Canadair, который разбился во время тушения пожаров на греческом острове Эвбея.