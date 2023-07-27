Афросоюз осуждает переворот в Нигере и требует освобождения пленённого президента

Афросоюз осуждает переворот в Нигере и требует освобождения плененного президента Фото: REUTERS

Африканский союз осуждает переворот в Нигере и требует освобождения президента страны Мохамеда Базума. Такое заявление в четверг, 27 июля, сделал глава объединения Азали Ассумани.

«Мы решительно осуждаем события в Нигере и требуем немедленного освобождения президента Республики Нигер и его семьи», - сказал глава Афросоюза в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Напомним, в минувшую среду, 26 июля, военные мятежники взяли в заложники президента Нигера, а в ночь четверг, 27 июля, заявили об его свержении. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что представители армии Нигера в ходе своего выступления по национальному телевидению объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.

В ООН также призвали военных мятежников освободить президента Нигера, отметив, что осуждают попытку неконституционной смены правительства