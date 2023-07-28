Правительство РФ утвердило новые правила формирования и направления повесток

Правительство РФ утвердило новый порядок формирования и направления повесток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба кабмина РФ сообщила, что правительство утвердило подготовленные Министерством обороны России поправки в закон о призыве на военную службу, которые предусматривают новый порядок вручения повесток в связи с цифровизацией воинского учета.

“Поправки предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета”, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что по новым правилам постановка и снятие гражданина с воинского учета может производиться без личного присутствия в военкомате на основе сведений из государственных информационных систем.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий призывникам покидать Россию после получения повестки из военкомата, закон об увеличении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024, а также закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке в 10 раз.