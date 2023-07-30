В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевским властям Херсоне. Фото: REUTERS

Серия взрывов прозвучала в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издание «Общественное» сообщает, что в Херсоне прогремели взрывы, не уточняя подробностей. При этом, согласно данным карты оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации, в регионе воздушная тревога не была объявлена.

Тем временем издание «Зеркало недели» по состоянию на 23.23 воскресенья 30 июля сообщает, что взрывы раздаются в центре Херсона и в Корабельном районе города.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате его падения оказался повреждён частный жилой дом, а также автомобиль.

Также в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о потерях ВСУ и возможности прекращения огня. Подробности здесь на KP.RU.