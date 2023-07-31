Российские военные наносят удары по ВСУ у Антоновского моста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные наносят удары по ВСУ в районе Антоновского моста в Херсоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российского Минобороны в Херсонской области.

Сообщается, что задействованы специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды «Шторм» 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады.

«В ночное время во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста»,- сказал представитель МО.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

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