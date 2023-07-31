Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две атаки противника на Краснолиманском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 31 июля 2023 года сообщило об успешных действиях Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении.

Так, за сутки российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной и Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кроме того, ВС России за сутки ликвидировали 140 украинских военных на Краснолиманском направлении.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные освободили два поселка Ковалевку и Сергеевку, располагающихся на Краснолиманском направлении. Врио ДНР Денис Пушилин добавил, что ВС России ежедневно улучшают свои позиции на этом направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков их наступления, а, напротив, были остановлены и понесли значительные потери.