Зеленский вновь пожаловался, что Украине не хватает западной помощи Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью бразильской газете O Globo пожаловался на недостаток помощи от западных партнеров в условиях проведения Россией специальной военной операции (СВО).

"Если бы конфликт закончился, то достаточно (помощи). Пока конфликт продолжается, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает", - сказал Зеленский, отметив, что помощь бывает разная, и говорит он не только об оружии, но и о гуманитарной помощи и о пропаганде.

Ранее Зеленский выдвинул президенту Бразилии ряд условий, среди которых помощь в возобновлении зерновой сделки. Взамен Зеленский пообещал Бразилии не просить у них оружие.

Сайт KP.RU также рассказал, что в США на самом деле считают офис Зеленского самым глупым и коррумпированным в мире. Известный журналист Сеймур Херш также разоблачил Украину в перевозке наркотиков в Европу под прикрытием зерновой сделки.