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НовостиВ мире31 июля 2023 17:04

Зеленский пожаловался на нехватку помощи от Запада

Зеленский заявил, что Украина получает недостаточно помощи от Запада
Дарья ЧИПУРНАЯ
Зеленский вновь пожаловался, что Украине не хватает западной помощи

Зеленский вновь пожаловался, что Украине не хватает западной помощи

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью бразильской газете O Globo пожаловался на недостаток помощи от западных партнеров в условиях проведения Россией специальной военной операции (СВО).

"Если бы конфликт закончился, то достаточно (помощи). Пока конфликт продолжается, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает", - сказал Зеленский, отметив, что помощь бывает разная, и говорит он не только об оружии, но и о гуманитарной помощи и о пропаганде.

Ранее Зеленский выдвинул президенту Бразилии ряд условий, среди которых помощь в возобновлении зерновой сделки. Взамен Зеленский пообещал Бразилии не просить у них оружие.

Сайт KP.RU также рассказал, что в США на самом деле считают офис Зеленского самым глупым и коррумпированным в мире. Известный журналист Сеймур Херш также разоблачил Украину в перевозке наркотиков в Европу под прикрытием зерновой сделки.