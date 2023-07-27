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НовостиВ мире27 июля 2023 14:12

"Самые глупые и коррумпированные": Американский чиновник рассказал, как на самом деле в США относятся к Украине

Херш: в США считают правительство Украины самым глупым и коррумпированным в мире
Дарья ЧИПУРНАЯ
В США считают офис Зеленского самым глупым и коррумпированным в мире

В США считают офис Зеленского самым глупым и коррумпированным в мире

Фото: REUTERS

Некоторые чиновники Соединенных Штатов Америки считают нынешнее правительство Украины во главе с Владимиром Зеленским самым глупым и коррумпированным. Об этом рассказал журналист Сеймур Херш в интервью на платформе Substack, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

"Украина - это самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии", - процитировал Херш чиновника.

Любопытно, что США еще в 2019 году выявили коррупцию как одну из главных проблем современной Украины. Несмотря на все предостережения от западных кураторов, коррупция в Киеве продолжает процветать и по сей день. Об этой проблеме заговорили и в ЦРУ, а президент США Джозеф Байден по этой причине и вовсе отказывается звать Украину в НАТО.

Ранее Сеймур Херш разоблачил Украину в перевозке наркотиков в Европу под прикрытием зерновой сделки. Также он заявил, что Байден стоял за двумя терактами на Крымском мосту.

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