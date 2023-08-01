Российские военные уничтожают переданную Киеву военную технику. Фото: REUTERS

Российские войска уничтожают на поле боя переданную Киеву западную военную технику, которая позиционировалась как «чудо-оружие». Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.

«Чудо-оружие» не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк «Леопард 2». Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит», - сказал эксперт в интервью YouTube-каналу London Real.

Рикардс добавил, что от военных действий на Украине истощаются США, а не Россия.

Ранее российское Минобороны показало кадры уничтоженных на Запорожском направлении танков Leopard и другой переданной Западом Киеву военной техники.

Также сообщалось, что экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и более 20 националистов ВСУ.

Тем временем российские военные уничтожили украинские танки и БМП на Запорожском направлении.