Мали и Буркина-Фасо заявили о выходе из ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер

Буркина-Фасо и Мали допустили возможность выхода из ЭКОВАС в случае военного вмешательства в дела Нигера после переворота в этой стране. На фото: президент Нигера Базум, смещенный в процессе переворота. Фото: REUTERS

Буркина-Фасо и Мали намерены выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в случае военного вмешательства в дела Нигера. Об этом сказано в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали, которое они сделали в понедельник 31 августа.

«Любое военное вмешательство против Нигера может привело бы к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС», - сказано в документе. Кроме того, Мали и Буркина-Фасо допустили «принятие мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера».

Ранее ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами, если свергнутого в результате переворота президента страны не вернут к власти.

Также сообщалось, что Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента страны Мохамеда Базума. Такое заявление в четверг, 27 июля, сделал глава объединения Азали Ассумани.

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