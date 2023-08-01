Экс-разведчик ЦРУ заявил, что Байден решил передать Киеву кассетные боеприпасы из-за нехватки снарядов "натовского" калибра. Фото: REUTERS

Большая часть переданных Западом Киеву артиллерийских установок так называемого «натовского калибра» 155 миллиметров уничтожена российскими войсками. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Эксперт отметил успешное применение российскими военными беспилотных летательных аппаратов в борьбе с украинской артиллерией.

«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», - сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон допустил, что президент США Джо Байден решил передать ВСУ кассетные бомбы потому, что у США уже нет достаточного количества боеприпасов 155-миллиметрового калибра.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и более 20 националистов ВСУ.

Тем временем российские военные уничтожили украинские танки и БМП на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что экс-агент ЦРУ Рикардс рассказал об уничтожении американского «чудо-оружия» на Украине.