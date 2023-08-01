Собянин рассказал о повреждении фасада башни «Москва-Сити» после атаки БПЛА

Собянин рассказал о повреждении остекления башни "Москва-Сити" после атаки украинского БПЛА. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка 150 квадратных метров остекления повреждено на уровне 21 этажа одной из башен комплекса «Москва-Сити» после атаки украинского беспилотника в ночь на 1 августа. Об этом написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, беспилотник нанес повреждения фасаду башни. Информации о жертвах не поступало, уточнил градоначальник.

Напомним, беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити» в ночь на 1 августа. Еще несколько БПЛА в Подмосковье сбила система ПВО.

Тем временем Минобороны России сделало заявление по поводу атаки беспилотников на объекты Москвы и Подмосковья в ночь на 1 августа. В заявлении сказано, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки при помощи БПЛА, которая была пресечена.

Напомним, ранним утром в воскресенье, 30 июля 2023 года, Украина вновь пыталась атаковать российскую столицу беспилотниками. В Министерстве Обороны России сообщили, что два БПЛА были подавлены средства радиоэлектронной борьбы. Именно они, потеряв управление, и упали на территорию «Москва-Сити» около 4 часов утра