AFP: эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время
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Уже в ближайшее время начнется эвакуация французских граждан из Нигера. Об этом рассказали в издании Agence France Presse, ссылаясь на посольство Франции в африканской стране.
Отмечается, что совершившие государственный переворот военные обвинили Францию в подготовке военной операции для освобождения свергнутого с поста президента Нигера Мохамеда Базума.
Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране.
Экономическое сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам военными мерами, если они не вернут к власти президента Нигера Мохамеда Базума в течение недели с 30 июля. Все страны сообщества закрыли свои границы и прекратили коммерческие рейсы.
KP.RU рассказал, что известно о государственном перевороте в Нигере на данный момент.