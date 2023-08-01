AFP: эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже в ближайшее время начнется эвакуация французских граждан из Нигера. Об этом рассказали в издании Agence France Presse, ссылаясь на посольство Франции в африканской стране.

Отмечается, что совершившие государственный переворот военные обвинили Францию в подготовке военной операции для освобождения свергнутого с поста президента Нигера Мохамеда Базума.

Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране.

Экономическое сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам военными мерами, если они не вернут к власти президента Нигера Мохамеда Базума в течение недели с 30 июля. Все страны сообщества закрыли свои границы и прекратили коммерческие рейсы.

KP.RU рассказал, что известно о государственном перевороте в Нигере на данный момент.