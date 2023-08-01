Пушилин сообщил, что российские военные контролируют Клещеевку под Артемовском Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что село Клеещевка, расположенное недалеко от Артемовска, находится под контролем российских военных.

«Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем», - рассказал Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live».

Напомним, ранее Пушилин заявлял, что Вооруженные силы России вытеснили украинские войска из села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Тогда он уточнял, что российские военные смогли выбить противника, который понес большие потери и в личном составе, и в технике.

Сам Артемовск был освобожден в мае 2023 года в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг».

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о наступлении Вооруженных сил Украины. Он отметил, что украинская армия не имела успехов ни на одном из участков и понесла большие потери.