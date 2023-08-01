Песков: Кремль не видит общего между атакой на Москву и терактом 11 сентября в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 1 августа, заявил, что в Кремле не видят аналогий между попытками атак украинских дронов на башни «Москва-Сити» и терактом в Нью-Йорке, совершенном 11 сентября 2001 года.

«Нет, не видит», - так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, видят ли в Кремле желание киевского режима совершить в Москве что-то похожее на события, которые произошли 11 сентября 2001 года в США.

Рано утром в воскресенье, 30 июля 2023 года, Украина пыталась атаковать Москву с помощью дронов. Два беспилотника были подавлены средства радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на территорию «Москва-Сити».

Попытка удара повторилась в ночь на 1 августа. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Подмосковье. Он попал в башню «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 17-го этажа.

Ранее Песков заявил, что в Москве и области не планируется повышать уровень террористической опасности. Очевидно, что меры безопасности и так усилены, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Новость дополняется