Российские военные разбили группу украинских десантников в районе Соледара. Фото: Александр КОЦ

Российские военные разбили группу украинских десантников на Артемовском участке фронта, в районе Соледара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» с позывным Амиго и начальника штаба бригады «Терек» с позывным Бача.

Сообщается, что ВСУ высадили десант на трех вертолетах в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка. Российские военные отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники ВСУ, после чего отряд «Скиф» нанес удар по этому сектору.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России захватили большое количество оружия НАТО в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР). Все добытое в качестве трофеев изучается и документируется, а позже отправляется на склады, где определяют его дальнейшую судьбу.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области. Уничтожено также две лодки и десять украинских военнослужащих.

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