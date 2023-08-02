Макгрегор: Польша захватит западную Украину и выселит туда беженцев

Макгрегор рассказал. что Польша сделает с украинскими беженцами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша намерена выселить с территории своей страны беженцев, прибывших после начала украинского конфликта. Для этого предполагается аннексировать Западную Укаину, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», - сказал Макгрегор в видео своего блога на YouTube.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила отношения Польши и Украины с дружбой волка и овцы, допустив, что западная часть Украины может «утонуть в объятьях соседа».

Тем временем аналитик Ваджра предрек исчезновение Украины как государства и допустил, что Польша готовится захватить часть Западной Украины.

Также сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева.