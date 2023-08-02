Польский журналист заявил, что Варшава оказалась в ловушке из-за проукраинской позиции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша оказалась в тупике из-за своей проукраинской позиции. Такое мнение высказал редактор издания My l Polska Ян Энгельгард, указав на «удобные» для Украины тезисы, помогающие ей получать военную помощь. В частности, Энгельгард упомянул заявления Киева о том, что Украина защищает «весь свободный мир», в том числе Европу и будущее Польши.

«Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды», - написал журналист в среду 2 августа.

Ранее руководитель бюро международной политики Польши Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности.

Также сообщалось, что власти Польши отрицают подготовку к установлению контроля над Западной Украиной. В Польше заявили, что информацию о планах этой страны установить контроль над украинскими территориями распространяют, чтобы подорвать ее отношения с Украиной.

В то же время экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Польша захватит западную Украину и выселит туда беженцев.