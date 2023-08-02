Порт Измаил в Одесской области приостановил работу после взрывов Фото: ru.wikipedia.org

Деятельность порта Измаил в Одесской области приостановлена после взрывов, сообщают британские СМИ.

«Операции в украинском порту Измаил приостановлены», – пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в среду, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после взрывов, прогремевших прошедшей ночью, были отмечены существенные разрушения на юге страны.

В ночь на 2 августа несколько взрывов были зафиксированы в Киеве, а также Киевской и Одесской областях. Власти украинской столицы заявили, что речь шла о срабатывании систем противовоздушной обороны.

На прошлой неделе в Измаиле Одесской области произошли мощные взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. Кроме того, ночью 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов, незадолго до которых были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» с ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России.