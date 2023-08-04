Путин подписал закон о праве силовиков пресекать движение беспилотников Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июля, подписал закон, согласно которому силовые структуры, министерство чрезвычайных ситуаций и частные охранные предприятия (ЧОП) получают право пресекать движение беспилотных летательных аппаратов. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В законе уточняется, что такими полномочиями наделяются сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, а также ФСИН. Кроме того, сбивать дроны разрешили работникам Государственной фельдъегерской службы и военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС. Право пресечения движения беспилотников получили и сотрудники ЧОПов, которые занимаются охраной объектов, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

Напомним, депутаты Государственной думы РФ приняли закон о праве силовиков пресекать движение дронов на заседании в четверг, 20 июля. Тогда уточнялось, что силовые ведомства имеют такие полномочия только в отношении тех беспилотников, которые находятся в воздухе. Согласно принятому закону, теперь силовики смогут пресекать также функционирование подводных и надводных дронов.

Ранее российский президент подписал закон о блокировке денег иностранных лиц, которые попали под санкции России. Документ предусматривает ограничение финансовых операций, блокировку денежных средств или имущества юридических лиц, которые контролируются иностранными организациями и гражданами, попавшими под специальные экономические меры России.