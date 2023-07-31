Президент Мексики Обрадор отказался от участия в переговорах по Украине без России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об отказе участвовать в мероприятии по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, если за столом переговоров не будет России. Об этом глава государства сообщил РИА Новости.

"Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие", - заявил Обрадор, отметив, что Мексика присоединится к переговорам только если в них будут участвовать обе стороны конфликта.

Напомним, 29 июля издание Wall Street Journal сообщило о планах Саудовской Аравии созвать мероприятие с участием 30 стран, которые будут обсуждать украинский вопрос. При этом списке приглашенных государств не числится Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за итогами встречи в Саудовской Аравии. Официальный представитель Кремля Мария Захарова считает, что подобная встреча будет полезной, если на ней Запад убедится в бесполезности мирного плана Зеленского.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине.