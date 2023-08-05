War Zone: ВСУ перешли к тактике позиционных артобстрелов после провала наступления

ВСУ перешли к тактике позиционных артобстрелов после провала наступления Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины после неудачного наступления перешли к тактике позиционных артиллерийских обстрелов, сообщает журналист Говард Альтман.

Как заявил обозреватель в статье для The War Zone, «несмотря на поставки оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в наступлении был скромным, поэтому Киев меняет тактику». По мнению автора материала, изменение тактики ВСУ является сигналом странам альянса о том, что планы о масштабном ударе по России провалились.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал основными проблемами в наступлении ВСУ нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что потери ВСУ с момента начала наступления за июнь и июль составили более 43 тысяч военнослужащих без учета эвакуированных в госпитали и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных высокоточным оружием в тыловых районах военнослужащих. Кроме того, украинские войска потеряли в июне и июле 4,9 тысячи единиц различного вооружения.