Подоляк: Украина после окончания боевых действий будет жестко защищать свои интересы от Польши

Советник офиса Зеленского Подоляк рассказал об отношениях с Польшей после завершения боевых действий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина после окончания боевых действий начнет «жестко защищать» свои интересы в конкуренции с Польшей. Такое развитие событий допустил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Политик подчеркнул, что до урегулирования конфликта Киев считает Польшу «максимально близким другом».

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша», - сказал Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом», уточнив, что такое положение будет сохраняться до окончания боевых действий.

«После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко», — добавил советник.

Ранее аналитик Андрей Ваджра в эфире «Радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы о возможных притязаниях Польши на украинскую территорию и порассуждал, как далеко Варшава готова зайти.

В то же время экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Польша намерена выселить с территории своей страны беженцев, прибывших после начала украинского конфликта. Для этого предполагается аннексировать Западную Украину, прогнозирует эксперт.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила отношения Польши и Украины с дружбой волка и овцы.