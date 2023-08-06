В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучали в Хмельницкой области Украины в ночь на воскресенье 6 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Хмельницкой области вновь прозвучала серия взрывов. Работает ПВО», - пишет издание «Зеркало недели».

Издание напоминает жителям региона о необходимости оставаться в укрытиях и беречь себя и своих близких. О необходимости находиться в укрытиях напомнила и местная администрация в своем Telegram-канале.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар по трем районам Донецка кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что здание университета экономики и торговли загорелось в субботу 5 августа в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.

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